Inter atualiza venda de ingressos para jogo contra o México; confira a nova projeção de público

Duelo contra mexicanos marca o primeiro teste em 2025. Omar Freitas / Agencia RBS

A cinco dias do jogo contra o México, o Inter já vendeu mais de 35 mil ingressos para a partida. O duelo de quinta-feira (16), às 21h, no Beira-Rio, será o primeiro teste do Colorado em 2025 e serve como preparação para o Gauchão. Além disso, ambas as equipes devem lançar seus respectivos uniformes no amistoso.

Com o aumento da procura por ingressos nos últimos dias, o Inter trabalha com uma nova projeção de público. Estima-se que até 40 mil colorados estejam presentes nas arquibancadas.

Para os torcedores que ainda buscam ingressos, as entradas custam entre R$ 30 e R$ 50. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Mundo Colorado e, no dia do jogo, nas bilheteria do Gigantinho, das 10h às 22h, conforme a disponibilidade.