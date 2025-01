Inter reduz lista e acerta novos clubes para jogadores que retornam de empréstimo

Volante Gabriel está prestes a ser anunciado pelo Bragantino. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Enquanto busca reforços no mercado de transferências, a direção do Inter também trabalha para dar novos rumos aos jogadores que retornam de empréstimo, mas que não serão aproveitados.

No recorte dos sete nomes, que tinham vínculo com outros times até dezembro de 2024, ao menos quatro já acertaram um novo destino para este ano. São os casos dos goleiros Keiller e Emerson Júnior, do volante Gabriel e do meia Lucas Ramos. Mas outros negócios ainda estão em andamento.

É importante destacar que, o encerramento da temporada de 2024 também determinou outras duas situações.

A primeira delas diz respeito ao encerramento do vínculo com Gustavo Campanharo, que estava emprestado ao Atlético-GO. Seu contrato era válido até 31 de dezembro de 2024.

A outra é em relação ao atacante David, que está no Vasco. No ano passado, ele atingiu as metas estabelecidas em contrato para que houvesse a aquisição em definitivo. Seu vínculo com o Inter era até o final deste ano.

Destinos já encaminhados

Depois de ser alvo do futebol italiano, uma reviravolta definiu o novo destino do volante Gabriel. O atleta, que estava emprestado ao Athletico-PR, está acertado com o Bragantino. Seu vínculo com o Inter vai até o final de 2025. Ainda resta o anúncio oficial por parte do clube paulista.

Os dois goleiros, que estavam emprestados, já foram anunciados por novos clubes. Keiller vai disputar a Série A pelo Ceará. O jogador, que tem contrato com o Inter até 2026, ficará cedido até o final da temporada.

Já Emerson Júnior terá como destino a cidade de Campinas, após ser anunciado pelo Guarani. Na última temporada, ele chegou a ser emprestado para o Atlético-GO, mas não foi aproveitado. O vínculo com o Colorado é até dezembro de 2025.

O meia Lucas Ramos, que estava no FK Auda, da Letônia, deverá ser anunciado em breve pelo Ypiranga. O clube ainda aguarda a conclusão de todos os trâmites da transferência. Seu vínculo com o Inter vai até o final deste ano.

Negociações em andamento

O Ceará, por exemplo, poderá ser o destino de mais um atleta. Depois de fechar com goleiro Keiller, o time cearense está interessado no volante Gabriel Baralhas. Os clubes ainda discutem o modelo de negócio, que também vai envolver o Atlético-GO.

Atualmente, o Dragão tem 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Inter tem 30%. O vínculo do volante com o Colorado vai até o final da temporada.

Situações em aberto

A relação de nomes ainda conta com o atacante Gabriel Barros, que estava emprestado ao Avaí, e tem vínculo até 31 de dezembro de 2027. Além do meia Estêvão, que estava no Guarani por empréstimo. Seu contrato com o Inter vai até 30 de junho de 2026.

No caso do meia Matheus Dias, seu empréstimo ao Nacional, de Portugal, vai até junho de 2025. Ele é vinculado ao Inter até 31 de dezembro de 2027.

O desempenho do jovem de 22 anos poderá ser benéfico ao Inter. Ele virou titular da equipe da primeira divisão da liga portuguesa e já acumula 16 jogos no Velho Continente. Desta forma, ele desperta o interesse de outros clubes europeus e poderá render dinheiro futuramente.

De acordo com informações apuradas por Zero Hora, sondagens foram realizadas por um clube inglês, da segunda divisão, e outro da Bélgica, que não teve nome divulgado. A preferência contratual é de aquisição para o Nacional, por aproximadamente 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões, na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta.