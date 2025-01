Entenda o que motivou o contrato de seis meses entre Inter e Vitinho

O atacante Vitinho foi a primeira negociação oficializada pelo Inter para a temporada de 2025. No entanto, o tempo de vínculo até junho deste ano precisou ser estabelecido em virtude da situação contratual com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e por diretrizes da Fifa.

Nesta negociação, o contrato de empréstimo de Vitinho com o Bragantino foi encerrado, e o Inter estabeleceu a mesma relação do clube paulista com os ucranianos, levando em conta as novas diretrizes da Fifa, já que Vitinho está com o contrato suspenso junto ao Dínamo.