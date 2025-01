Keller Fornes, ator de "The Walking Dead" e "County Rescue", morre aos 32 anos

Ator faleceu no final de dezembro.

O ator norte-americano Keller Fornes morreu no dia 19 de dezembro de 2024, aos 32 anos. A notícia só foi divulgada nesta semana revista Variety . A causa da morte não foi revelada.

Conhecido por interpretar o personagem Griffin, na série County Rescue, ele se preparava para retornar no final de janeiro , nas gravações da segunda temporada do seriado, onde ele interpreta um médico.

O canal Great American Family, responsável pela produção do programa, lamentou a morte do ator.

"Nós estamos profundamente tristes com o falecimento de Keller Fornes. Ele era uma pessoa especial e talentosa como ator, escritor e diretor, bem como cantor e músico. Nossas orações estão com sua família e com todos aqueles a quem ele tocou", informou em nota oficial.