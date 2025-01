Projeto 'Potencializa Elas' faz sucesso e envolve empreendedoras gaúchas

O Projeto Potencializa Elas aconteceu na cidade gaúcha de Piratini, no segundo semestre de 2024, com o objetivo de reunir mulheres empreendedoras locais. Foram cinco encontros, com o encerramento no dia 17 de dezembro, na agência da Cresol. Na ocasião, estiveram presentes as participantes do projeto, além das colaboradoras da agência, o gerente, Jossiano de Souza Peres, o vice-presidente, Renato Bast, e a coordenadora do projeto, Jelci Danieli.