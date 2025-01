Qual será o reajuste dos aposentados do INSS que ganham mais do que um salário mínimo em 2025 

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Com a divulgação do INPC, um dos indicadores que mede a inflação no país, define-se o reajuste das aposentadorias. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O IBGE divulgou nesta sexta-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de 2024. Ficou em 4,77%. Este indicador é usado para corrigir o poder de compra dos salários a partir da variação de preços dos produtos. E é também o que determina o reajuste de aposentados e pensionistas que ganham acima do piso da previdência, que é de um salário mínimo.

Portanto, beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham mais do que o mínimo terão sua renda corrigida em 4,77% já nos pagamentos que serão depositados a partir de 3 de fevereiro, conforme o calendário do instituto. O dia exato varia de acordo com o número final do benefício (veja no final da coluna).

Leia Mais Qual será o valor de contribuição do MEI em 2025; veja quando pagar

Vale lembrar que aqueles que ganham o piso, que são mais de 60% dos aposentados e pensionistas do INSS, já tiveram o reajuste definido. Ele segue o salário mínimo nacional que subiu de R$ 1.412 para R$ 1.518 neste ano. Para estes, os pagamentos começam em 27 de janeiro e vão até 3 de fevereiro.

O cálculo do novo salário mínimo levou em conta o INPC acumulado em 12 meses até novembro, de 4,84%, e 2,5% de ganho real, validados pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos atrás. Esse método de reajuste passou a valer neste ano e foi definido pelas novas regras fiscais aprovadas no final de 2024.

Como saber quando receberá

O calendário do INSS leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Para quem ganha até o mínimo, o calendário começa com benefício com final 1 (em 27 de janeiro). Para os que recebem acima desse valor, o calendário inicia com benefícios terminados em 1 e 6 (3 de fevereiro). No dia seguinte, são pagos os finais 2 e 7.

Ao longo de 2025, a previsão de pagamentos do INSS é:

Janeiro: de 27/01 a 7/2;

Fevereiro: de 24/2 a 12/3;

Março: de 25/03 a 7/4;

Abril: de 24/04 a 8/5;

Maio: de 26/05 a 6/6;

Junho: de 24/06 a 7/7;

Julho: de 24/07 a 7/8;

Agosto: de 25/08 a 5/9;

Setembro: de 27/09 a 7/10;

Outubro: de 27/10 a 7/11;

Novembro: de 24/11 a 5/12;

Dezembro: de 22/12 a 8/1.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

É assinante, mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.