Roma vence Lecce com gol no final e tenta se aproximar do pelotão de frente no Italiano

Com um gol marcado no final do jogo pelo ucraniano Artem Dovbyk , a Roma cumpriu o seu objetivo neste sábado de buscar uma aproximação junto ao pelotão de frente do Campeonato Italiano ao derrotar o Lecce, fora de casa, pelo placar de 1 a 0 , neste sábado (29), em partida válida pela 30ª rodada da competição.

As duas equipes voltam a campo pelo torneio nacional já no próximo fim de semana. E o próximo confronto promete fortes emoções para a equipe romana. O time dirigido pelo técnico Claudio Ranieri terá pela frente justamente a Juventus. O duelo está marcado para domingo e o palco vai ser o estádio Olímpico de Roma.

Já o Lecce, que vive situação delicada no campeonato (ocupa a 17ª posição com 25 pontos e flerta com a zona de rebaixamento), vai contar com o apoio de sua torcida para buscar a reabilitação diante do Venezia. O jogo também está marcado para o domingo.