Qual será o valor de contribuição do MEI em 2025; veja quando pagar

A partir de 2025, microempreendedores individuais (MEIs) terão reajuste na contribuição previdenciária que é paga por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Os novos valores subirão de R$ 70,60 para R$ 75,90 no caso de empreendedores em geral; e de R$ 169,44 para R$ 182,16, no caso do MEI Caminhoneiro.

Há ainda R$ 1 de taxa para os microempreendedores que realizam atividades sujeitas à cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e de R$ 5 para quem deve o Imposto Sobre Serviços (ISS). O pagamento da contribuição deve ser feito sempre no dia 20 de cada mês. A guia de pagamento deve ser emitida nos portais do Simples Nacional, do Empreendedor ou em seus respectivos aplicativos.

A elevação na contribuição dos microempreendedores está ligada à elevação do salário mínimo para R$ 1.518, válida a partir de janeiro, de acordo com decreto assinado pelo presidente Lula e publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Pelo regulamento do MEI, a contribuição previdenciária corresponde a 5% do mínimo federal para empreendedores em geral e 12% para o MEI Caminhoneiro.

