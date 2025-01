Compras, dívidas, parar de trabalhar: o que fazer com uma bolada como os R$ 600 milhões da Mega da Virada

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

A poucas horas do horário limite para apostar na Mega da Virada , os canais online da Caixa Econômica Federal, estão congestionados . A corrida pelos R$ 600 milhões que serão pagos na noite deste 31 de dezembro movimenta apostadores e gera debates calorosos de o que se fazer no caso de ganhar o prêmio.

As chances são remotas, uma em mais de 50 milhões, mas especular as melhores maneiras de cuidar dessa bolada abre brecha para aprendizados importantes de educação financeira. Isso porque não é apenas por meio da loteria que uma quantia inesperada pode surgir, lembra à coluna a planejadora financeira e professora da Universidade Federal do RS (UFRGS) Wendy Haddad Carraro. Heranças, indenizações, bonificações são exemplos que requerem cautela e preparação.