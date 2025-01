Qual a melhor escolha: arriscar a Mega Sena ou apostar em um investimento renda fixa?

Deixando a emoção do jogo de lado e aproveitado a alta de juros , aplicados em um título de renda fixa os R$ 695 trariam um retorno mais modesto, mas, em compensação, garantido. Considerando esse o valor de largada do investimento e mais aportes mensais de R$ 60 (o gasto total de se apostar em todos os concursos), a coluna testou duas opções.

CDB

Numa das aplicações mais tradicionais, o CDB, com um rendimento mínimo aceitável de 100% do CDI, no prazo de um ano, você teria juntado cerca de R$ 1.520. Em dois anos, aproximadamente R$ 2.430.

Tesouro IPCA+

Já se o dinheiro for colocado em títulos do Tesouro Direto, na modalidade IPCA+, que paga a inflação do período e mais uma taxa real, o ganho seria maior. Na opção com resgate mais próximo, em 2029, a uma taxa de 6,5%, o montante bateria na casa dos R$ 5,9 mil.