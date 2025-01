Com alta de 27% no ano, dólar reforça o desafio às previsões do mercado para 2025

Fechado em R$ 6,1797 no último dia de negociações de 2024, o dólar contrariou as expectativas do mercado no início do ano e o encerra com um salto de 27,28%. Reflexo da descrença do mercado com as promessas (e ações) de contenção de gastos do governo federal e do Congresso Nacional, somado à valorização da moeda americana diante do cenário político nos Estados Unidos, pós-eleição de Donald Trump.