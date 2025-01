Ponte Preta supera previsão de presidente e já soma 15 reforços para o Paulistão

A Ponte Preta já superou a previsão do presidente Marco Antonio Eberlin e virou o ano com 15 reforços para o Campeonato Paulista. O time campineiro se viu obrigado a reformular o elenco após o rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

A grande maioria dos jogadores já está integrada ao elenco, que vai realizar a pré-temporada em Bragança Paulista a partir desta sexta-feira. A Ponte Preta prepara o anúncio para os primeiros dias de janeiro, em baciada.

Os jogadores já confirmados são: o goleiro Diogo Silva, o zagueiro Saimon, os laterais Maguinho, Pacheco e Artur, os volantes Rodrigo Souza, Lucas Cândido, Jhonny Lucas, Léo Oliveira e Dudu, os meias Serginho e Pedro Vilhena, além dos atacantes Victor Andrade, Jean Dias e Bruno Lopes.

A expectativa é que mais nomes sejam confirmados antes do Paulistão. A Ponte Preta tem apostado em jogadores experientes, com passagens por grandes clubes, casos, por exemplo, do meia Serginho, ex-Santos e Palmeiras, e do atacante Victor Andrade, que já foi chamado de "novo Neymar".

A diretoria do clube também confirmou a permanência do atacante Renato e do meia Élvis, considerado um dos líderes da equipe. O próprio técnico Alberto Valentim pediu que a Ponte Preta segurasse o camisa 10.