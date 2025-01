Atacante do Inter irá para o Estudiantes, diz imprensa argentina

Argentino fez apenas cinco gols pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O novo destino de Lucas Alario deve ser o Estudiantes, da Argentina. Conforme o Diário Olé, o centroavante será adquirido pelo clube de La Plata junto ao Inter e irá assinar um contrato de um ano — com possibilidade de extensão até 2026.

A imprensa argentina aponta que restam apenas detalhes administrativos para que a transferência de Alario ao Estudiantes seja concretizada.

Entre as pendências está o destino de 40% dos direitos econômicos do jogador vinculados ao Frankfurt, onde ele estava antes de chegar ao Inter no começo de 2024.

Fora dos planos do Colorado, Alario também era alvo do Nacional, do Uruguai. Entretanto, o aporte econômico recebido recentemente pelo Estudiantes através do investidor Forster Gillett fez o clube de La Plata chegar na frente.

Pelo Inter, o centroavante chegou com grandes expectativas, porém não conseguiu corresponder. Foram apenas cinco gols em 36 partidas.