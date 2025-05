Atlético Nacional 3x1 Inter: veja os gols e os melhores momentos do jogo pela Libertadores

Alan Patrick, de pênalti, marcou o gol do Inter.

O Atlético Nacional abriu o placar aos 38 minutos, com Viveros, que dominou e girou em cima de Victor Gabriel , sem chances para Anthoni. Na etapa final, os colombianos ampliaram, com Arce .

Aos 34 do segundo tempo, Aguirre foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti: Alan Patrick converteu. O time de Roger então foi com tudo em busca do empate. Mas sofreu um golpe fatal: Viveros marcou o terceiro e sacramentou a derrota colorada.