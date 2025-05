Inter se tornou o time que se recusa a vencer

Sofremos desde o início com uma defesa fraca, um meio inoperante e um ataque “de asma". Jaime SALDARRIAGA / AFP

O Campeão Gaúcho invicto, que segurou o Flamengo no Maracanã, que deixou boa impressão na largada das principais competições, sumiu! Graças a uma covardia que não combina com a grandeza do Inter. A frase é batida, mas serve muito para o momento. Quem joga para não perder, geralmente, não ganha.

A derrota tem um grande responsável: Roger Machado, que teve seu pior dia/noite como técnico do Inter. Escolheu jogar com três volantes e escalou Bruno Henrique aberto pela direita. Não funcionou. Nitidamente, entramos para empatar.

Sofremos desde o início com uma defesa fraca, um meio inoperante e um ataque “de asma”. Verdade que é visível a queda física do time. Não ganhamos a maioria dos duelos e falta força para cruzar e finalizar. Lucca melhorou o time, após a lesão de Valencia, que fazia mais uma partida ruim.

A entrada de Tabata fez o time ficar mais com a bola e no melhor momento do time no jogo, após duas finalizações, veio o segundo gol do Atlético Nacional-COL. Uma punição ao time que abdicou de jogar durante todo o primeiro tempo.

Técnico precisas mudar

O 3 a 1 foi mais uma derrota dura para quem tem grandes ambições no ano. Quinta-feira (15) que vem, contra o Nacional-URU, se repetir a postura estará bem perto de uma nova derrota.

Roger precisa ajustar todos os setores do time, que dão sinais de falência. É preciso acordar! Esse time já se recusou a perder. Hoje, parece se recusar a ganhar.