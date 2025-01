Bernabei elogia "cascudos" do Inter e alimenta sonho de jogar pela seleção argentina

Bernabei foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão. 2024 Pedro Petrucci / Agência RBS

Um dos grandes objetivos do Inter ao fim da temporada de 2024 foi atingido: Bernabei fica no Beira-Rio. Para o jogador, inclusive, a escolha por atuar no Brasil evoluiu seu nível de jogo e o faz sonhar com uma convocação para a seleção argentina.

Em entrevista ao jornal "Olé", da Argentina, Bernabei falou sobre a temporada no Inter. Após não ter oportunidades com Coudet, o lateral cresceu sob o comando de Roger Machado.

— Mudei minha atitude, a vontade de melhorar a cada dia quando chegou minha vez. Estive bem com os colegas e nunca parei de aprender. A lateral é uma posição muito visada no Brasil. Vir para o Brasileirão me ajudou muito pela forma como se joga com a bola, os laterais à frente. A grande maioria dos laterais ataca muito — explica.

Para o argentino, a presença dos "cascudos" do Inter fez diferença na adaptação.

— Aqui no elenco (do Inter) encontrei jogadores de "hierarquia" como Alan Patrick, Mercado, Rochet, Alario, Bustos que agora está no River... Todos grandes jogadores que foram me ajudando — disse.

Eleito melhor lateral-esquerdo do Brasileirão, Bernabei alimenta o sonho de ser convocado pela seleção argentina.

— Meu sonho é jogar pela Seleção Argentina, acho que na época (de Lanús) houve uma sondagem e todo jogador tem esse sonho pendente e muitos veem como impossível. Temos que continuar trabalhando. Se tiver que acontecer, acontecerá. Seria um sonho jogar com a camisa do meu país. Não conheço Messi e adoraria conhecê-lo. Se for dentro de campo, melhor...

Bernabei também comentou sobre a sua posição e a disputa dela na seleção argentina:

— (A lateral) é uma posição difícil, não são tantas opções. Os que estão aí (na seleção) Julio Soler, Colo Barco, Francisco Ortega estiveram lá por uma razão. É uma posição sempre procurada e acredito que está sempre com muita competição, por isso acredito que estou ao nível de poder competir — afirma.

Após várias negociações, o Inter encaminhou a compra do lateral. O Colorado pagará 5,5 milhões de euros, cerca de R$ 35 milhões, ao Celtic, da Escócia. A quantia será paga de forma parcelada pelos gaúchos nos próximos anos. Gatilhos também estão previstos no contrato.

*Produção: Bruno Flores