Sem Bernabei, Alario e Hyoran, Inter divulga jogadores que iniciarão pré-temporada; confira a lista

Meia Hyoran não será aproveitado pelo técnico Roger Machado em 2025 . Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter divulgou neste domingo (5) a lista dos jogadores que iniciarão a pré-temporada de 2025. A reapresentação do elenco está agendada para ocorrer na tarde desta segunda-feira (6), no CT Parque Gigante. Não estarão presentes três atletas que ainda têm contrato com o clube: Lucas Alario, Hyoran e Nathan. O destino do trio não foi informado.

O centroavante Alario é quem tem a saída mais próxima de ser oficializada. A depender do resultado dos exames médicos a serem realizados no Estudiantes, da Argentina, o jogador de 32 anos rescindirá o contrato que expira em dezembro. Vínculo igual tem o meia Hyoran, que, por não estar nos planos do técnico Roger Machado, teve o empresário comunicado para buscar um novo clube.

Por fim, o lateral-direito Nathan, que estava emprestado pelo Santos até junho, foi devolvido ao clube paulista depois de ter sido utilizado em uma única partida do Brasileirão de 2024.

Na lista, também não aparecem os dois laterais-esquerdos da última temporada: Bernabei, que ainda não teve a compra finalizada junto ao Celtic, da Escócia, e Renê, que não aceitou o reajuste salarial para renovar o contrato e tem acerto encaminhado com o Fluminense.

Outras ausências sentidas são de Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Ricardo Mathias que, ao lado do goleiro Henrique Menke, foram convocados para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20, na Venezuela.

Por outro lado, sete meninos das categorias de base serão integrados: o atacante Marlon, o meia Yago Noal, os volantes Bernardo Jacob e Gustavo Santos, o lateral-esquerdo Pablo, e os zagueiros Pedro Kauã e Victor Gabriel - que negociava sua renovação de empréstimo junto ao Sport.

O primeiro jogo oficial do Inter na temporada ainda não tem data definida. Acontecerá em Bagé, contra o Guarany, na rodada de abertura do Gauchão, mas ainda não se sabe se será nos dias 22 ou 23 de janeiro. Antes disso, porém, o Colorado terá um amistoso contra a seleção mexicana, às 21h do dia 16, no Beira-Rio.

Confira a lista de jogadores que se reapresentam:

Goleiros: Rochet, Ivan, Anthoni e Kauan Elias

Zagueiros: Vitão, Clayton Sampaio, Rogel, Mercado, Pedro Kauã e Victor Gabriel

Laterais: Bruno Gomes, Braian Aguirre e Pablo

Volantes: Fernando, Thiago Maia, Rômulo, Bruno Henrique, Luis Otávio, Bernardo Jacob e Gustavo Santos

Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata e Yago Noal