Inter encaminha a compra de Bernabei e anúncio deve ocorrer em breve

Bernabei foi escolhido como melhor lateral-esquerdo do Brasileirão. Pedro Petrucci / Agência RBS

As reuniões entre as diretorias de Inter, Celtic e o representante de Bernabei resultaram num avanço significativo pela compra do lateral-esquerdo. Já há um acordo prévio de valores e agora questões burocráticas são tratadas entre as partes. Porém, a oficialização da compra do jogador deverá acontecer somente na próxima semana.

O estafe está pessoalmente em Glasgow aparando arestas finais entre todas as partes. O Oller Group conseguiu realizar as costuras. Um encontro relevante ocorreu nesta sexta-feira durante o dia e chegou ao consenso sobre a venda do atleta para o Colorado: 5,5 milhões de euros, cerca de R$ 35 milhões aos escoceses. Gatilhos também estão previstos no contrato.

A quantia será paga de forma parcelada pelo Inter nos próximos anos. Quem representou o clube nos avanços foi o executivo André Mazzuco. Ele esteve pessoalmente, em 30 de dezembro, na sede do Celtic, para destravar as conversas e apresentar melhorias exigidas pelos europeus.

Segundo apuração de Zero Hora, no final de semana, a tendência é que as tratativas não apresentem grandes novidades. O anúncio, depois de troca de documentação e tradução dos contratos, deve ser realizado após todas as assinaturas. A expectativa é que até a próxima quarta-feira (8) tudo esteja concluído.

A compra de Bernabei é tratada com um misto de otimismo e cautela no Beira-Rio. Os dirigentes relutam em sinalizar publicamente qualquer avanço pelo temor de possíveis atravessadores. Porém, há confiança na permanência.

O lateral, de 24 anos, deve ser o principal investimento do Inter nesta janela de transferências. A justificativa para bancar a compra é o desempenho no segundo semestre e possibilidade de retorno esportivo e financeiro numa possível revenda no futuro.