Inter avalia contratar até três estrangeiros para 2025

Bernabei está próximo de ser comprado pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Para o Inter a pré-temporada começará na próxima segunda-feira (6), no CT Parque Gigante, sem grandes novidades. O Departamento de Futebol trabalha para acrescentar reforços pontuais para o técnico Roger Machado. A prospecção é intensificada principalmente no mercado do exterior em virtude dos preços elevados do futebol nacional. O clube estima até três estrangeiros nesta janela.

Atualmente, o elenco tem sete jogadores de fora do país: Rochet, Braian Aguirre, Mercado, Rogel, Borré, Valencia e Alario. Bernabei deve ser o oitavo, já que está próximo de ser adquirido pelo Colorado junto ao Celtic da Escócia.

A legislação vigente da CBF permite, no máximo, até nove atletas estrangeiros relacionados em duelos das suas competições. No grupo, não há qualquer impeditivo. Logo, caso ultrapasse a cota, um jogador pode ser cortado da partida. Já na Libertadores, que é organizada pela CONMEBOL, não há restrição.

Entretanto, Alario tem negociações para se transferir para o Nacional-URU ou Estudiante-ARG e não deve permanecer. Enquanto Gabriel Mercado se recupera de grave lesão no joelho e tem retorno previsto aos gramados somente a partir de julho.

Logo, o Inter estima trazer até três estrangeiros para ocupar as vagas. Os dirigentes trabalham nas possibilidades. As prioridades no mercado são: um zagueiro e pontas. Outras posições são analisadas e dependem da movimentação de saídas: Renê e Wanderson podem sair. Neste cenário, um novo lateral e outro extrema seriam buscados.

A janela de transferências está aberta para chegadas no futebol brasileiro até 28 de fevereiro. Porém, o planejamento do Inter é entregar o elenco mais próximo do ideal até o final de janeiro para a comissão técnica ter tempo para entrosar o time até o começo da Libertadores em abril.