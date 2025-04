Inter traça cronograma para voltas de Bruno Tabata e Gabriel Carvalho e avalia nova opção tática

O Inter está próximo de contar com os retornos de Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. Com isso, o técnico Roger Machado prepara uma nova opção tática, com um meio-campo com menos velocidade e mais técnica.

Tendência de retorno

Em recuperação de lesão muscular, o atleta ainda não viaja a Salvador, para a estreia na Copa Libertadores, nesta quinta (3), contra o Bahia , e é dúvida para o jogo contra o Cruzeiro, no domingo (6). A tendência, porém, é que o jogador volte contra o Atlético Nacional-COL, no dia 10.

Metade de abril

Já Gabriel Carvalho deve ser atração nos jogos na metade de abril, com o retorno do garoto podendo ocorrer entre os jogos contra Fortaleza, no dia 13, Palmeiras, no dia 16, ou o Gre-Nal do dia 19. O meia se recupera de uma fratura em um dedo do pé esquerdo.