O retorno de Thiago Maia ao Santos ainda não está completamente descartado. O volante, titular do Inter em 2024, ainda não tomou a decisão pela permanência ou saída do clube. A negociação, que começou a ser costurada nos bastidores, pode avançar a partir do desejo do jogador.

A oferta santista ao estafe do meio-campista é a seguinte: assumir a dívida colorada com o Flamengo e as comissões com os empresários pela troca de clube em fevereiro do ano passado. Neste cenário, o Inter não receberia nada, apenas ficaria liberado de quitar os 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual) prometidos aos cariocas pela liberação do atleta. São 10 parcelas de 400 mil euros.

A condição foi levada aos dirigentes ainda em dezembro, mas não houve avanço em virtude da falta de concordância do atleta. Com a venda de Gabriel Carvalho ao Al Quadisiya da Arábia Saudita, a transferência de Thiago maia perdeu força. Novos recursos devem ingressar em breve nos cofres do Inter para quitar contas urgentes.

Em paralelo, o projeto esportivo do Santos, que chegou a cogitar antigos companheiros de Thiago Maia, como Neymar e Gabigol, não avançou. O jogador também está satisfeito com a perspectiva do Inter para esta temporada. Logo, a tendência de momento é pela permanência.

Além do Flamengo, que fez a operação de venda dos direitos federativos e possui 25% dos direitos econômicos, o Lille, da França, também foi consultado sobre a possibilidade da transação. A continuidade das conversas dependem do aval do atleta. A situação deverá ser resolvida nos primeiros dias da pré-temporada, na próxima semana, quando ocorre a reapresentação do elenco.