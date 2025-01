Representante de Roger garante técnico no Inter: "Foi especulação de empresário. Ficam desesperados quando veem um clube sem treinador"

O dia seguinte à divulgação de uma possível procura do Botafogo por Roger Machado foi de encerrar de vez qualquer especulação. Leonardo Ferreira, empresário do técnico do Inter, tratou de esclarecer o contato com um agente que supostamente ofereceria o profissional ao time carioca, que está sem treinador desde a não renovação de Artur Jorge. Ferreira conversou com Zero Hora.