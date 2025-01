Inter tem atuação decepcionante e estreia com derrota na Copinha

O Inter teve, neste sábado (4), uma atuação decepcionante e estreou com derrota por 1 a 0 para o América de Pedrinhas , do Sergipe, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha.

Para manter-se vivo na Copinha, o Colorado precisará pontuar no próximo jogo, marcado para terça-feira (7), às 13h, diante do Barra-SC .

Chances em cabeçadas

No primeiro tempo, o Inter dominou as ações. Entretanto, a equipe colorada não teve criatividade para penetrar na defesa adversária.

Na volta do intervalo, o Inter voltou com Gabriel no lugar de Kauan, tornando o time mais ofensivo. Ao longo do segundo tempo, todas as trocas de Éder Moraes foram com a intenção de mandar o time ao ataque, mas nenhuma foi efetiva.