Inter define nova lista de reforços e busca nomes em mercados alternativos

Willyan Rocha, 29 anos, é um dos nomes no radar do Inter. CSKA / Divulgação

O Inter definiu uma nova lista de reforços a partir dos últimos movimentos do mercado, incluindo a saída de Renê e a permanência de Vitão. A prioridade é contratar um zagueiro, um lateral-esquerdo e um atacante de velocidade. O clube planeja adquirir reforços pontuais e mira sobretudo mercados alternativos.

A ideia inicial era contratar dois zagueiros. Porém, como Vitão permanecerá, a tendência é de que só um atleta seja buscado para a posição. Um dos nomes na mira é o do zagueiro Willyan Rocha, 29 anos do CSKA-RUS.

Atualmente, apenas Clayton Sampaio e Rogel completam a lista de opções no setor, uma vez que Gabriel Mercado se recupera de lesão grave e só deve voltar no segundo semestre.

Já na lateral esquerda, o plano colorado era ter Bernabei e Renê como alternativas para o técnico Roger Machado. O primeiro já encaminhou a sua permanência, mas o último não aceitou a oferta de renovação de contrato e irá defender o Fluminense. Por isso, a direção busca um outro nome para a reserva do argentino.

Por fim, a direção quer ainda um atacante de velocidade para ser alternativa a Wesley. Hoje, quando o camisa 21 é desfalque, Roger acaba sendo forçado a mudar as características da equipe, escalando um meio-campo mais técnico do que rápido. Por isso, a ideia é ter outra opção de características semelhantes às do atual ponta-esquerda titular, mas, que, preferencialmente, atue pela direita.

O Inter mira sobretudo nomes emergentes em mercados alternativos, como Leste Europeu e países da América do Sul, em virtude dos valores inflacionados do futebol brasileiro.

A reapresentação do grupo colorado está marcada para esta segunda (6), às 14h30min, ainda sem Bernabei, que finaliza os últimos detalhes da sua renovação contratual, após o acordo entre Inter e Celtic para compra dos direitos do atleta. As tratativas devem ser concluídas e oficializadas na quarta (8).

Confira os jogadores do Inter que participam da reapresentação nesta segunda (6):

Goleiros: Rochet, Ivan, Anthoni e Kauan Elias

Zagueiros: Vitão, Clayton Sampaio, Rogel, Mercado, Pedro Kauã e Victor Gabriel

Laterais: Bruno Gomes, Braian Aguirre e Pablo

Volantes: Fernando, Thiago Maia, Rômulo, Bruno Henrique, Luis Otávio, Bernardo Jacob e Gustavo Santos

Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata e Yago Noal

Atacantes: Borré, Valencia, Wesley, Wanderson, Lucca, Lucca Drummond e Marlon