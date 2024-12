Quem é o zagueiro Willyan Rocha, que interessa ao Inter para 2025

O Inter tem interesse no zagueiro Willyan Rocha , segundo o ge.globo. O brasileiro de 29 anos está no CSKA, da Rússia, desde setembro de 2022 e tem contrato até 30 de junho de 2027 , conforme o portal Transfermarkt.

O atleta surgiu na base da Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo . Passou pelo sub-20 do Flamengo e, em 2017, chegou a ser contrato pelo Grêmio para atuar no Grupo de Transição . Contudo, não teve oportunidades e foi emprestado ao Votuporanguense, de São Paulo.

Sem mercado entre os grandes do Brasil, mergulhou no futebol português e assinou com o Cova de Piedade, da segunda divisão. Após dois anos, transferiu-se para o Portimonense, da elite nacional. O contrato foi o mais robusto da carreira do Willyan até então. Fechou por quatro temporadas, em julho de 2019.