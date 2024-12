Inter prepara oferta por zagueiro brasileiro que atua no futebol russo

Willyan Rocha tem contrato com clube da Rússia até 2027.

O Inter prepara uma proposta pelo zagueiro Willyan Rocha, do CSKA , da Rússia. A informação é do ge.globo.

Aos 29 anos (completa 30 em janeiro), o defensor foi alvo de uma tentativa de empréstimo por parte do Colorado no início desta janela de transferências.

Seu contrato com o clube russo vai até metade de 2027. Ele teria bons olhos para retornar ao país de origem, mas a questão financeira é o principal entrave na negociação .

