Os valores milionários que afastaram Oscar do Inter

O meia Oscar está retornando ao futebol brasileiro. Após oito anos atuando no Shanghai Port, da China, o ex-jogador do Inter vai retornar ao São Paulo . O atleta que chegou ao Colorado em 2010 vai receber cifras que inviabilizaram um retorno ao Beira-Rio.

Os valores que o São Paulo bancará para a contratação de Oscar estão na casa dos R$ 2 milhões mensais. Além desse salário fora dos padrões do Inter, os paulistas estão pagando luvas de 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) a serem diluídas durante os três anos de contrato.

O Inter não voltou a ter contato com os representantes do jogador de 33 anos justamente por conta das dificuldades financeiras vividas pelo clube. A direção colorada não promete grandes investimentos para a próxima temporada.

No atual elenco, atletas como Valencia, Borré e Alan Patrick , por exemplo, puxam a fila dos grandes salários .

Oscar vestiu a camisa do Inter de 2010 a 2012. Na passagem por Porto Alegre, o meia foi campeão Gauchão em 2011 e 2012, bem como da Recopa Sul-Americana de 2011. Nos últimos oito anos ele estava atuando no futebol chinês .

