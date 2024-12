Inter busca reajuste no patrocínio master da camisa

Em busca do aumento de suas receitas, o Inter deseja um reajuste nas cotas dos seus principais patrocinadores . Nos últimos dias, foi divulgada a possibilidade de uma alteração no patrocínio master da camisa. O clube debate com o Banrisul, dono da maior cota, um reajuste nos valores.

— O clube não tem interesse em trocar seu patrocínio master, mas existe uma coisa importante que acaba regulando tudo isso que é o mercado. Hoje vemos camisas de clubes da Série A, até de porte menor que o Inter, com patrocínio master em valores muito maiores. Precisamos acompanhar o mercado nesse sentido — disse o vice-presidente de marketing do Inter, Nelson Pires.

O Inter vem recebendo o contato de várias empresas ligadas ao ramo das apostas esportivas. Atualmente, o clube conta com a Estrela Bet como uma de suas parceiras, mas as negociações para um novo patrocínio estão abertas. As tratativas com o banco seguem.