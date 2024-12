Inter projeta cruzar barreira dos 150 mil sócios; aumento nas mensalidades será debatido

Torcedor voltou a se associar no final de 2024. Ricardo Duarte/Inter

O maior patrimônio de um clube de futebol é o seu torcedor. E este patrimônio é fundamental para a existência do clube. No Inter, essa situação fica bem clara quando os números do quadro social representam uma das maiores rendas coloradas. Os quase 150 mil sócios depositam R$ 90 milhões, por ano, nos cofres.

— Nosso quadro social é o maior patrocinador. Não há nenhum patrocinador que seja tão significativo quanto o quadro social do Sport Club Internacional. Hoje nós vivemos num patamar de 150 mil sócios. Ficamos flutuando entre 145 e 150 mil — disse o vice-presidente de marketing do Inter, Nelson Pires.

Para 2025, a expectativa da direção colorada é que a barreira dos 150 mil sócios seja superada já nos primeiros meses do ano.

— A nossa tendência agora é, em 2025, com Gauchão e Libertadores, cruzarmos a fronteira dos 150 mil sócios. Isso deve acontecer, e ainda vamos em busca de números maiores — completou Nelson.

Aumento nas mensalidades

Existe também a expectativa de que a barreira dos R$ 90 milhões anuais arrecadados com o quadro social seja superada na próxima temporada. Mas para que isso ocorra, será preciso bons resultados em campo.

— Hoje falamos de um patamar de R$ 90 milhões por ano. Mas buscamos uma linha de 20% de aumento. Esse trabalho também envolve a entrega de performance esportiva dentro de campo — disse Nelson Pires.

Além do desempenho esportivo, o Clube vai precisar reajustar o valor atual das mensalidades. Esse é um assunto polêmico e que passa pela aprovação dos conselheiros. Desde 2021, o reajuste nas mensalidades não acompanha a inflação do país. Essa tentativa de reajuste será apresentada no início do próximo ano.

— Nosso reajuste de mensalidades é proposto pela diretoria e discutido com o Conselho Deliberativo. Existe um consenso de todos. Às vezes a diretora propõe um pouco mais e o conselho um pouco menos. O natural seria uma reposição conforme a inflação do ano. Desde 2021, onde se propôs reajuste para repor o que foi perdido na pandemia, o clube teve uma pequena retração na linha de receita dos sócios em relação à inflação — lembrou o vice de marketing.

Mesmo com as dificuldades financeiras impostas pela enchente, o Inter não promoveu um reajuste significativo no valor dos ingressos. O clube manteve bilhetes com valores mais atrativos na disputa do Brasileirão deste ano.