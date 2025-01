Inter prepara substitutos caso Thiago Maia deixe o clube; veja os cotados 

Thiago Maia chegou ao Inter em 2024 e é alvo de clubes nesta janela de transferências. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Diante do interesse de clubes por Thiago Maia, o Inter já prepara alternativas no grupo do técnico Roger Machado para substituir o atleta ao longo da temporada 2025 se necessário for. O volante despertou interesse do Santos e esteve muito perto de sair. No entanto, segundo o colunista Vaguinha, o negócio não foi concretizado.

O favorito para ser o novo segundo volante é Bruno Henrique, que já era o reserva imediato da posição na temporada passada. Ao menos no início do Gauchão, o atleta deve formar a dupla titular com Fernando. Porém, se optar por um meio-campo mais marcador, Roger pode promover o ingresso de Rômulo, que terminou 2024 com o moral elevado junto ao treinador.

Em contrapartida, o Colorado tem pelo menos duas novas opções para a função. Uma delas é o volante Ronaldo, 28 anos, ex-Flamengo, Atlético-GO, Bahia e Juventude. O atleta tem um acerto encaminhado com o clube para um contrato de dois anos e pode atuar nas duas funções.

Se a opção for por um time mais ofensivo, há um forte candidato oriundo da base. Um dos sete nomes promovidos para o grupo principal nesta pré-temporada, Yago Noal, 17 anos, destacou-se na segunda função nas divisões inferiores, embora também possa atuar como meia ofensivo. O jogador é considerado a nova "bola da vez" da base colorada.

A transferência de Thiago Maia para o Santos chegou a estar verbalmente acertada entre as partes. O clube gaúcho receberia 2,5 milhões de euros pelo volante, e os santistas assumiriam a dívida de 4,5 milhões de euros que os colorados ainda têm com o Flamengo pela contratação do jogador. No entanto, houve um recuo por parte do clube paulista.