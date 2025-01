Quem é Vitinho, atacante que tem acerto encaminhado com o Inter

Jogador atou pelo Bragantino nas últimas duas temporadas. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Ao que tudo indica, um dos primeiros reforços do Inter para 2025 será Vitinho. Conforme apurado por Zero Hora, o clube já acertou a contratação do atacante de 25 anos. O atleta está em Porto Alegre para realização de exames médicos e deve ser anunciado em breve pelo Colorado por empréstimo até o final deste ano.

Nas duas últimas temporadas, vestiu as cores do Bragantino, também por empréstimo. Ele pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O clube ucraniano adquiriu o passe do atleta em 2021 junto ao Athletico-PR, que revelou o atacante.

Foi justamente no time paranaense que Vitinho mais atuou e conquistou os dois títulos de sua carreira: a Copa do Brasil, em 2019, e a Sul-Americana, em 2021. Logo depois de ser contratado pelo Dínamo de Kiev, ele voltou a ser emprestado ao Athletico-PR, até fim de 2022.

Na Europa, ele foi pouco utilizado: três gols em 13 jogos. Pelo clube que o revelou para o futebol foram 124 partidas, 19 gols e 12 assistências. Já no Bragantino, ao todo, somou sete gols e oito assistências nas 99 vezes que entrou em campo.

Vitinho, que chega para compor o elenco colorado, costuma jogar como ponta, preferencialmente pelo lado esquerdo. Nesta posição, até então, o Inter conta com Wesley e Wanderson, que tiveram bom desempenho na temporada passada e despertam o interesse de outros clubes.

Quem é?

Nome: Vitor Hugo Naum dos Santos

Vitor Hugo Naum dos Santos Data de nascimento: 01/04/1999 (25 anos)

01/04/1999 (25 anos) Altura: 1m81cm

1m81cm Cidade natal: São José dos Campos (São Paulo)

São José dos Campos (São Paulo) Posição: atacante

atacante Pé preferencial: direito

direito Clubes em que atuou: Athletico-PR, Dínamo de Kiev e Bragantino

Athletico-PR, Dínamo de Kiev e Bragantino Títulos: Copa do Brasil (2019) e Sul-Americana (2021)