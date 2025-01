Porto Verão Alegre: por que você não pode perder o festival de teatro que virou marca da capital gaúcha

No fim de 1998, reunidos na Lancheria do Parque (um clássico da capital gaúcha) e angustiados diante da perspectiva de mais um janeiro sem trabalho, os atores Rogério Beretta e Zé Victor Castiel tiveram uma ideia. Ali, na mesa da lanchonete, meio sem querer, criaram o que viria a ser um dos maiores festivais artísticos do Brasil: o Porto Verão Alegre.

Essa história virou um documentário inédito, que será apresentado para convidados nesta quinta-feira (8), no Multipalco do Theatro São Pedro, durante a abertura de mais uma temporada do evento. São 26 anos de uma tradição que começou com seis peças de comédia e virou um festival de dar inveja a grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, que não têm nada parecido.

Neste ano, como mostra a repórter Karine Dalla Valle em GZH, serão mais de 170 atrações, distribuídas em 325 sessões, apresentadas em 19 palcos, ao longo de 39 dias de programação. São opções para todos os gostos, com ingressos de R$ 21 a R$ 80. Não tem desculpa para não prestigiar.

Desde 1999, foram 25 edições ininterruptas (inclusive na pandemia, em formato online), totalizando 1.709 apresentações e mais de 1 milhão de espectadores. A cada temporada, o projeto é responsável por gerar cerca de 1,3 mil postos de trabalho diretos e mais de 4,5 mil indiretos. É uma potência.

Se você vai ao teatro, não está apenas fazendo bem a si mesmo (afinal, a arte é o alimento da alma), mas a um bando de gente. Mais do que isso: à economia do Rio Grande do Sul. Imagine tudo o que um festival desse porte envolve, do chopinho que a gente bebe antes da peça até o trabalho de atores, diretores, técnicos e auxiliares.

Zé Victor e Beretta estavam certos: Porto Alegre não está vazia no verão. O que faltavam eram opções de entretenimento. Agora, há pelo menos 170.

E aí, já comprou seus ingressos?

Programação

A programação completa pode ser conferida no site do Porto Verão Alegre, clicando aqui.

Alguns destaques desta primeira semana:

Show Ela Disse-me Assim , no qual as cantoras Andréa Cavalheiro, Denizeli Cardoso, Glau Barros, Loma Pereira e Paola Kirst cantam Lupicínio Rodrigues para homenagear duas grandes vozes do passado, Zilah Machado e Lourdes Rodrigues. É no Theatro São Pedro, nesta quinta-feira (9) às 20h. Já vi e recomendo!

, no qual as cantoras Andréa Cavalheiro, Denizeli Cardoso, Glau Barros, Loma Pereira e Paola Kirst cantam Lupicínio Rodrigues para homenagear duas grandes vozes do passado, Zilah Machado e Lourdes Rodrigues. É no Theatro São Pedro, nesta quinta-feira (9) às 20h. Já vi e recomendo! Nós Performance Teatral , da Nós Cia. de Teatro, que levará 80 artistas ao palco do Centro Histórico Cultural Santa Casa, a partir 20h nesta quinta-feira (9) e nesta sexta (10). Os caras são fera.

, da Nós Cia. de Teatro, que levará 80 artistas ao palco do Centro Histórico Cultural Santa Casa, a partir 20h nesta quinta-feira (9) e nesta sexta (10). Duca Leindecker sobe ao palco do Theatro São Pedro nesta sexta-feira (10), às 20h, com o Tour Triângulo. Baita show!

sobe ao palco do Theatro São Pedro nesta sexta-feira (10), às 20h, com o Tour Triângulo. Baita show! Nei Lisboa também se apresenta no São Pedro, no sábado (11), às 20h, com o repertório do compositor ao longo de 45 anos de estrada. Imperdível.

também se apresenta no São Pedro, no sábado (11), às 20h, com o repertório do compositor ao longo de 45 anos de estrada. Imperdível. Outras grandes atrações são 1993 - Grand Guignol, da Cia Teatrofídico (16 e 17/01), Enquanto Esperamos, da Cia H Dança (15/01), Bailei Na Curva (21, 22 e 23/01), Caio do Céu (21, 22 e 23/01), Frida Kahlo: À Revolução! (6 e 7/02).

26º Porto Verão Alegre

Quando: de 9 de janeiro a 16 de fevereiro

de 9 de janeiro a 16 de fevereiro Ingressos: disponíveis neste link

Mais sobre o documentário

O filme assinado por Vitório Beretta, com duração de pouco mais de uma hora, ainda promove um debate sobre a importância da diversidade cultural e se aprofunda no significado de lutar por um bem comum, abordando ainda temas como a força da união da classe artística, ressaltando o cooperativismo e camaradagem entre os artistas locais. Gravado entre o final de 2023 e o início de 2024, o documentário traz contextualizações e resgates da história de Porto Alegre, com imagens e reportagens cedidas por diferentes veículos, como a TVE e o jornal Zero Hora.

Além dos idealizadores Zé e Beretta, o longa-metragem conta com depoimentos de ícones da nossa cena, entre produtores, atores e diretores que acompanharam a história do festival em diferentes momentos. Entre eles estão Pedro Delgado, Zé Adão Barbosa, Lauro Ramalho, Luciano Barth, Fera Carvalho Leite, Patsy Cecato, Deborah Finocchiaro, Nestor Monasterio, Suzi Martinez, Margarida Peixoto, Claudia D’Mutti, Dilmar Messias, João Victor Castiel, Luis Carlos Pretto, Renato Del Campão, Jair Kobe e Flávio Bicca.

Mais sobre o Porto Verão Alegre

Criado em 1999 e realizado pela Mezanino Produções, Mais Produções e Gana&Voga, o Porto Verão Alegre é um dos maiores e mais representativos festivais multiculturais do país.

Tradicionalmente, é realizado anualmente na Capital e Região Metropolitana durante os meses de janeiro e fevereiro.