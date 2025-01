Espetáculo de dança "Enquanto Esperamos", da Cia H Dança, é uma das atrações do evento. Nando Espinosa / Divulgação

Além do tradicional compromisso de oferecer arte e cultura nos desérticos meses de janeiro e fevereiro, o Porto Verão Alegre terá uma função extra nesta 26ª edição: ampliar as oportunidades de trabalho à classe artística que ainda busca se reposicionar após a enchente de maio de 2024.

Serão pouco mais de 170 espetáculos exibidos entre 9 de janeiro e 16 de fevereiro, sendo que muitos têm mais de uma sessão. A maior parte é do Rio Grande do Sul. Em torno de 15 terão sua estreia no festival de forma absoluta, ou seja, apresentando-se ao público pela primeira vez. Haverá comédias e dramas para adultos e crianças, até mesmo shows musicais.

A programação vai ocupar 20 palcos, como o Theatro São Pedro, o Teatro Oficina Olga Reverbel e o Teatro Bruno Kiefer, entre outros, além de dar emprego a aproximadamente 1,3 mil profissionais da cultura, de atores e diretores a técnicos de som e iluminadores. Os ingressos custam a partir de R$ 42 (popular/inteira).

Cena econômica e cultural

Idealizador do Porto Verão Alegre ao lado de Rogério Beretta, Zé Victor Castiel ressalta uma característica pouco mencionada sobre a cadeia cultural: a capacidade de movimentar a economia local, principalmente em uma época do ano em que Porto Alegre fica quase às moscas.

— A cultura não mexe só com os trabalhadores das artes cênicas. As pessoas que vão ao teatro pegam táxi, ônibus, saem para jantar depois, compram um chopp antes da apresentação. Elas movimentam a economia local, e esse é um dos grandes méritos do Porto Verão Alegre.

O próprio Porto Verão Alegre passou perrengue na enchente, tendo sua sede no DC Shopping, no Navegantes, severamente alagada. Todo o acervo se perdeu.

— Toda a nossa memória ficou debaixo d'água. Documentos desses 26 anos, dos espetáculos que fizemos nas últimas décadas... Não sobrou nada, nada — lamenta Zé.

O show não pode parar

Passada a tragédia e com uma nova sede montada no Centro Histórico, hora de olhar para frente. A estreia do Porto Verão Alegre, nesta quinta-feira (9), já oferece sete opções para quem quer sair de casa.

Destaque para Nós Performance Teatral, da Nós Cia. de Teatro, que leva 80 artistas ao palco do Centro Histórico Cultural Santa Casa, a partir 20h e com outra sessão no dia 10.

Já no show Ela Disse-me Assim, as cantoras Andréa Cavalheiro, Denizeli Cardoso, Glau Barros, Loma Pereira e Paola Kirst cantam Lupicínio Rodrigues para homenagear duas grandes vozes do passado, Zilah Machado e Lourdes Rodrigues, no Theatro São Pedro, às 20h.

Outras grandes atrações são 1993 - Grand Guignol, da Cia Teatrofídico (16 e 17/01), Enquanto Esperamos, da Cia H Dança (15/01), Duca Leindecker (10/01), Nei Lisboa (11/01), Bailei Na Curva (21, 22 e 23/01), Caio do Céu (21, 22 e 23/01), Frida Kahlo: À Revolução! (6 e 7/02).

A programação completa pode ser conferida no site do Porto Verão Alegre, clicando aqui.

