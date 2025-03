Espetáculo “Mãe Preta: Fonte Para as Nossas Artes” e mais destaques da agenda cultural de Passo Fundo

Mara Cavalheiro vive Mãe Preta em monólogo dirigido por Alan Rocha. Eduarda Costa / Agencia RBS

Espetáculo sobre a lenda da Mãe Preta, shows para o público infantil e oficina de pintura inspirada na artista brasileira Tarsila do Amaral são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (20) na cidade do norte gaúcho.

Branca de Neve

"Branca de Neve" chega aos cinemas e personagens estarão no Bella Città Shopping. Disney / Reprodução

Chega aos cinemas de Passo Fundo nesta quinta-feira (20) o aguardado Branca de Neve, filme live-action da Disney sobre uma das princesas mais famosas do mundo. Para marcar a data com os fãs, o Bella Città Shopping preparou uma programação especial.

Os personagens Branca de Neve, Rainha Má e Caçador estarão na Arcoplex Cinemas, das 18h20min às 19h e das 20h30min às 21h30. O público está convidado a interagir, tirar fotos e depois curtir a sessão com uma boa pipoca de cinema.

Mãe Preta: Fonte Para as Nossas Artes

Estreia nesta sexta-feira (21), no Teatro do Sesc Passo Fundo, o espetáculo Mãe Preta: Fonte Para as Nossas Artes. O monólogo aborda a lenda da Mãe Preta, conhecida entre os passo-fundense.

A história fala sobre uma mulher negra que perde seu filho e transforma a dor em esperança e resiliência. A apresentação começa às 20h e é protagonizada pela atriz Mara Cavalheiro.

A peça tem direção de Alan Rocha, ator que integrou o elenco do premiado “Ainda Estou Aqui”. Em entrevista exclusiva à GZH, ele falou sobre o espetáculo e também sobre a experiência de trabalhar no filme que garantiu o primeiro Oscar do Brasil.

Aniversário do CTG Lalau Miranda

No sábado (22), o CTG Lalau Miranda de Passo Fundo celebra seu aniversário com um jantar seguido de baile. A animação fica por conta do Grupo Som do Sul e para degustar o tradicional churrasco com acompanhamentos. Os ingressos custam R$ 80.

Super Show Kids

Os personagens favoritos da criançada vão estar no Passo Fundo Shopping, no sábado (22) e no domingo (23), a partir das 17h. O evento Super Show Kids é gratuito e acontece na Praça de Eventos.

Serão 12 dos personagens reunidos em um espetáculo e após sessão de fotos. Mickey, Minnie, Pato Donald, Mário e Luigi estão entre as presenças confirmadas no evento voltado à toda a família.

Amoroso

Domingo (23) é dia de apresentação do espetáculo Amoroso pelo projeto "Aonde o povo está", aprovado no 8° Prêmio Funcultura de Passo Fundo. O espetáculo acontece às 17h, no bairro Jaboticabal.

Na história, um ator-músico traz à cena, através da música, da palavra e da interação, pedaços de vivências recolhidas no tempo. Dona Rosa, Seu Antônio, o cachorro Baú, o cavalo Tordilho, o chimarrão, o carreteiro e os temperos do quintal. A apresentação gratuita será em frente à Emef Fredolino Chimango.

Estrelas e Arte

Tarsila do Amaral é uma das principais artistas do modernismo brasileiro. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Na segunda-feira (24), o Original Espaço Cultural promove mais uma edição de sua noite de pintura "Estrelas e Arte". A temática da vez é inspirada na obra da pintora brasileira Tarsila do Amaral, ícone do modernismo nacional. A oficina acontecerá entre 18h30min e 21h, com inscrição no valor de R$ 95.