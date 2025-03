Apresentador Paulo Vieira grava episódio em Ametista do Sul para a 4ª temporada de "Avisa Lá Que Eu Vou"

O ator e humorista Paulo Vieira está em Ametista do Sul, no norte do Estado, para gravar episódio da quarta temporada do programa "Avisa Lá que Eu Vou". A série estreia em 10 de junho no GNT e Globoplay.

A proposta da série é mostrar cidades e culturas menos conhecidas do interior do país. Em Ametista do Sul, o apresentador mostra o dia a dia e as atrações do município do norte gaúcho conhecido pelo turismo de pedras preciosas.

— Esse programa em Ametista é muito divertido, mostrando um Brasil que as pessoas do resto do Brasil não conhecem. Não é todo o Rio Grande do Sul que tem noção do turismo e quantidade de atrações aqui, é uma cidade especial, de gente muito querida, como vocês dizem — disse Vieira em entrevista ao Jornal do Almoço, da RBS TV, desta segunda-feira (17).

A quarta temporada também teve gravações na cidade gaúcha de Monte Belo do Sul, onde o apresentador participou do tradicional "polentaço" realizado no município.

Essa é a primeira vez que o programa grava no sul do Brasil. Além de mostrar a cultura, o objetivo também é resgatar a imagem alegre do povo gaúcho depois da enchente do ano passado.

— Eu entrei em todas as campanhas que eu pude em relação ao Rio Grande do Sul. Fiquei, como todo o Brasil, muito consternado com o que aconteceu aqui. E já naquela época eu falei com a minha equipe: a gente precisa fazer Rio Grande do Sul na próxima temporada, porque eu acho que esse é um outro olhar sobre o Estado, para potencializar o turismo — acrescenta o artista.