CHC Santa Casa abre inscrições para editais de incentivo à produção artística

Espetáculo "Chula", de Emily Borghetti, apresentado no CHC Santa Casa em julho. Carlos Macedo / Divulgação

Com a intenção de incentivar o desenvolvimento da produção artística e a democratização do acesso aos espetáculos e exposições, o Centro Histórico-Cultural (CHC) Santa Casa anunciou o lançamento de quatro editais.

São eles para ocupação nas áreas de artes visuais, música, artes cênicas e a terceira edição do edital de incentivo à montagem de novos espetáculos. Os interessados em participar podem acessar os requisitos e as orientações no site oficial chcsantacasa.org.br.

No campo da música, serão selecionados quatro projetos que receberão o valor de R$ 7,8 mil cada, para realização de uma apresentação no Teatro do CHC Santa Casa. Para as artes cênicas, serão seis projetos contemplados — nas áreas de teatro, dança e circo —, com cada um recebendo R$ 6,5 mil para realizar duas apresentações. Já nas artes visuais, dois projetos serão escolhidos, recebendo R$ 10 mil cada.

O edital destinado a novas montagens mira em espetáculos inéditos contendo ações de contrapartida social. Viabiliza que grupos e artistas consigam estrear no Teatro do CHC, sejam trabalhos de grupo ou montagens solo, de teatro adulto ou infantil, dança ou circo, com suporte financeiro de R$ 18 mil cada. Os espetáculos têm dias reservados para ensaio e para a montagem técnica do palco.

A seleção dos projetos será realizada por uma comissão avaliadora, formada por integrantes do CHC e especialistas das áreas de teatro, dança e circo. É importante ressaltar que os espetáculos podem cobrar ingressos, que serão repassados na íntegra ao grupo/artista, apenas descontando a porcentagem da plataforma Sympla, parceira do CHC.