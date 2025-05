Alvorada terá mostra de três dias dedicada ao cinema na praça central

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Gravações do filme "Dá um Tempo 2", que ocorreram em Alvorada em 2024. André Ávila / Agencia RBS

Alvorada terá três dias dedicados ao cinema ainda neste mês. Na Praça João Goulart, a principal do município, que fica na parada 48, receberá a mostra Alvodrama. Na ocasião, será instalada uma lona de circo, um telão e um palco para receber diversas atrações culturais.

Ao todo, serão exibidos oito longas e 20 curtas-metragens, além de videoclipes. Também serão apresentados 11 shows musicais. A programação ocorre nos dias 23, 24 e 25. Entre as obras, estão clássicos do cinema alvoradense, como Dá um Tempo! (2008) e Eu Odeio o Orkut (2011), ambos do diretor Evandro Berlesi.

Financiada com recursos da Lei Paulo Gustavo, a mostra Alvodrama é dedicada à exibição audiovisual independente, com foco em obras de baixo orçamento criadas no município da Região Metropolitana. O objetivo é promover a formação de público, incentivar a capacitação de profissionais e a realização de produções acessíveis. Ainda haverá debates, com a intenção de desenvolver um intercâmbio de ideias.

— Sempre fiz cinema em Alvorada de forma independente e sem apoio, mas não é isso que quero para os demais produtores. Quero que esse evento mostre a força que o nosso cinema tem e que, no futuro, as produções sejam mais valorizadas e contem com mais apoio — reflete Evandro Berlesi, presidente da Alvodrama.

Os três dias de evento ainda contarão com atividades paralelas, como um workshop de interpretação, com profissionais do teatro e do audiovisual. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail alvodrama@gmail.com. Na programação, também está previsto um bate-papo com o cineasta Carlos Gerbase.