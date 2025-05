Antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho é reativado para mostra de arquitetura

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Terminal 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre recebe o CasaCor RS 2025. Luciano Mota / Divulgação

Entre esta quarta-feira (14) e 13 de julho, o antigo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltará a ganhar vida. O espaço, fechado desde 2019, recebe a edição de 2025 da CasaCor RS, mostra que reúne arquitetura, design e paisagismo.

No térreo do Terminal 2, edifício modernista de 1953, serão apresentados 40 ambientes inéditos, criados por 50 profissionais da área — que investigam como o design pode regenerar o cotidiano, resgatar memórias e fortalecer o senso de pertencimento.

A edição deste ano ainda contará com ativações de gastronomia, bar, arte e lifestyle, com a intenção de entregar uma experiência cultural e sensorial completa. O objetivo desta mostra é explorar novos modos de habitar, pensar e viver, sob o tema Semear Sonhos, em mais de 5.400 m².

A CasaCor RS estava prevista originalmente para setembro do ano passado, mas, por conta da enchente, foi adiada para agora. E, durante o período de reestruturação, o interior do terminal, que ficou completamente alagado, passou por novas intervenções para receber as obras do evento.

— Este prédio está profundamente conectado às lembranças dos moradores e viajantes. Reativá-lo com um evento que celebra o lar, os encontros e o afeto é um tributo à cidade e à sua história — afirma Karína Capaverde, diretora da CasaCor RS.

E, logo na entrada da mostra, o visitante reencontra o monumental painel A Conquista do Espaço, criado nos anos 1970 por Aldo Locatelli, Emílio Sessa e Attílio Pisoni — um marco da arte pública brasileira que atravessou décadas como guardião da memória afetiva da cidade. Com mais de 20 metros de largura, o mural é agora ressignificado no ambiente de recepção assinado por Caroline Kreling.

Novas perspectivas

Entre as diversas atrações do CasaCor RS, o Design Week POA vem com curadoria de Felipe Helfer, Camila Farina, Giselle Padoin e Julia Qualisoni. Reunindo mais de 30 designers locais, o espaço se trata de instalação imersiva que explora o tema Presente, passado e futuro. As peças expostas revelam a história de Porto Alegre, ao mesmo tempo que projetam novos imaginários e futuros possíveis, unindo tradição e inovação.

O outro destaque é o Espaço de Arte, curado por Luciano R. Mota. Nele, o público encontrará uma série de exposições com mais de 20 artistas independentes ao longo da mostra. O espaço de 200 m² segue o conceito de white cube, com piso neutro e paredes brancas que destacam as obras em um ambiente minimalista. A cada duas semanas, novos artistas e obras tomarão o espaço, oferecendo ao público uma experiência constantemente renovada.

Serviço