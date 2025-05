Para quem acredita: Minas do Camaquã recebe nova vigília em busca de óvnis

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Observação do céu de Minas do Camaquã durante o evento "Encontros Insólitos". Renan Mattos / Agencia RBS

O céu estrelado de Minas do Camaquã, distrito de Caçapava do Sul, será observado atentamente nos dias 23 e 24 deste mês. Na data, ocorre mais uma edição do Encontros Insólitos, conduzido pelo criador da iniciativa, o documentarista Fred Morsch. O objetivo é procurar óvnis (objetos voadores não identificados).

O evento ocorre na Pousada Bellamina (Rua Fernando Lacourt, 3801 - Cerro do Martins). Na sexta-feira, haverá uma vigília noturna em cima de uma montanha — inclusive, a reportagem de Zero Hora participou de uma recentemente.

Mas, na programação, haverá novidades: Morsch apresentará, no sábado, a palestra Alien Files, na qual ele contará as experiências vividas por ele no deserto do Atacama, que fica no Chile. O local é considerado o céu mais limpo do mundo empilha diversos casos de avistamentos.

— Fizemos três vigílias por lá, uma embaixo de um vulcão, o Licancabur. Temos gravações incríveis, as quais vou mostrar. Também vou apresentar um caso de um ser fotografado no interior do Pará e falar um pouquinho sobre outros fenômenos que aconteceram no Brasil — diz Morsch, garantindo que, no sábado haverá, ainda, uma segunda vigília.

Acreditando ou não em vida fora da Terra, a experiência vale a pena. Minas do Camaquã é um local pitoresco, com apenas 300 moradores e repleto de histórias. Ficar em cima da montanha, olhando para o céu, é energizante.