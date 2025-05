Confrontos entre grupos armados afetam capital da Líbia

Tiros e explosões intermitentes começaram a ser ouvidos às 21h locais, em várias áreas da capital. O Ministério do Interior do governo de união nacional, sediado em Trípoli, pediu aos cidadãos que permaneçam em casa, por segurança.

Segundo a imprensa local, os confrontos, que acontecem no subúrbio do sul de Trípoli, envolvem grupos armados da capital e grupos rivais de Misrata, cidade portuária localizada a 200 km de distância.

A Líbia tenta se recuperar dos anos de guerra e caos que se seguiram à revolta de 2011 e à queda do ditador Muammar Kadafi. O país se divide entre um governo reconhecido pela ONU, em Trípoli, e um governo rival, no leste do país, controlado pela família Hafter.