Chapéu de primeira: confira o golaço do Vélez Camaquã contra o São José-SP pela LNF

O Vélez Camaquã venceu o São José-SP, no domingo (11), por 3 a 0, em jogo da quarta rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). No ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, o time chegou a terceira vitória dentro de casa, em três jogos. Dentre os três gols do confronto, o segundo se destacou pela jogada construída.

Por volta dos três minutos do segundo tempo, Lucas Lages, no lado esquerdo, atrás do meio da quadra, tocou para Pedro Krawulski, no lado oposto. O ala, com um toque de primeira na bola, deu um chapéu no marcador adversário e avançou pela ponta direita. Ele tocou para Juninho, que estava próximo da marcação do tiro-livre direto. O jogador chutou rasteiro e marcou o segundo gol do Vélez.

Autor do drible e da assistência, Pedro Krawulski, de 21 anos, disse que costuma treinar o movimento com frequência e que já tinha o executado em partidas no ano passado. Desta vez, foi feliz em um lance de gol.

— Eu vi que o Lucas Lages ia tocar para o lado e vi o marcador subindo, querendo me pressionar. Aí quando o passe veio, dei o chapéu, peguei ele no contrapé do movimento. Não foi por acaso, eu já faço bastante este drible — comentou o jogador.

Agradecimento ao companheiro de equipe

Já Juninho, autor do gol, elogiou a habilidade do companheiro e admitiu que deve muito ao colega de time pelo passe. Este foi o primeiro gol do fixo na Liga Nacional de Futsal.

— No treino o Pedro faz aquilo ali, é o que a gente espera dele. Foi meio gol dele, meio gol meu. Ele até falou comigo que eu poderia ter tocado, mas pela data não dava para ter tocado. Eu estava louco para fazer um gol — respondeu Juninho.

O primeiro gol do time gaúcho na partida foi marcado por Caio César. Já o terceiro foi feito por Guilherme

Estreante em boa fase