Edital busca por projetos que utilizem o Cemitério da Santa Casa para criação de peça

Acervo Cemitério Santa Casa / Divulgação

Um importante apoio para quem espera uma chance para fazer arte: o Edital para Seleção de uma Dramaturgia Documental e Proposta de Encenação sobre o Cemitério da Santa Casa, um projeto do Centro Histórico-Cultural (CHC) Santa Casa, prorrogou as suas inscrições até quinta-feira (19).

Com cachê de R$ 39 mil, o edital busca receber projetos que utilizem o espaço do Cemitério Santa Casa para criar um espetáculo que explore e compartilhe com o público os simbolismos e fatos históricos do local durante as apresentações.

A curadoria fez ajustes no edital para inserir a possibilidade de cobrança de ingressos, a concentração das datas das seis apresentações selecionadas no segundo semestre de 2025 e, ainda, ajustes no rider técnico, para melhor atender as demandas dos artistas e grupos interessados.

As apresentações podem acontecer em espaço único ou em itinerância por locais de acesso seguro do Cemitério da Santa Casa. A proposta deve utilizar como fonte o Dossiê Documental disponibilizado pelo CHC Santa Casa, ressaltando o potencial artístico e cultural do espaço, que é repleto de obras de arte.

O edital faz parte do Plano Bianual de Programação do CHC, através da Lei Rouanet e conta com patrocínio da Agrogen, Dorf Ketal, Grendene e PizzattoLog. A realização é do CHC Santa Casa e Ministério da Cultura, Governo Federal.