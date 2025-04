Curry faz 52 pontos, lidera vitória dos Warriors sobre Grizzlies e vive noite histórica na NBA

Um jogo emocionante, uma atuação iluminada de Stephen Curry e uma noite memorável nesta terça-feira, no FedExForum, em duelo válido pela temporada regular da NBA. Assim pode ser definida a vitória do Golden State Warriors sobre o Memphis Grizzlies por 134 a 125, que contou com 52 pontos de seu principal jogador, e assegurou ainda o quinto lugar na Conferência Oeste, em duelo direto com o rival.

O confronto teve contornos de dramaticidade até o final. Atuando na casa do adversário, os Warriors perdiam por quatro pontos restando pouco mais de três minutos e meio. Na base da intensidade, os visitantes foram para cima e a virada veio a partir de uma bola tripla de Curry. Em noite histórica, ele ainda obteve outros números importantes.

Ao fazer 12 cestas de três, o astro ficou a um chute de igualar seu recorde pessoal em um jogo. Quem mais acertou tiros desta distância na NBA em uma mesma partida foi o seu ex-companheiro Klay Thompson (14), em 2018. Além disso, os 52 pontos anotados colocaram o atleta no 25º lugar na lista de artilheiros de todos os tempos da NBA.

Além de ter sido o cestinha, o armador dos Warriors pegou dez rebotes, fez oito assistências e contagiou seus companheiros. Satisfeito, ele comentou a importância do resultado.

"Eu estava muito focado no quanto esse jogo era importante para nós. Precisávamos vencer e isso foi o mais importante para conseguirmos o nosso objetivo. A semana de folga que tive me deixou rejuvenescido", afirmou o jogador que teve uma atuação irrepreensível do início ao fim.

O atleta acertou os seus primeiros cinco arremessos, incluindo quatro da linha dos três e converteu 11 de 16 tentativas. Ao final, o técnico Steve Kerr não escondeu o entusiasmo com seu comandado.

"Ele fez 52 pontos com pessoas penduradas nele durante toda a partida. Estou assistindo isso há onze anos. Na verdade, vejo grandes atuações do Curry antes mesmo de me tornar seu treinador. É incrível assistir ao cara", afirmou o técnico

Não bastasse uma noite inspirada de Curry, os Warriors ainda contaram com uma bela performance de Jimmy Butler. Efetivo nos arremessos, ele deixou o compromisso como segundo maior pontuador da equipe (27), pegou ainda seis rebotes e ajudou a preocupar a marcação do rival quando foi ao ataque.

Com 79 pontos combinados, a dupla ofuscou a boa atuação de Ja Morant pelo lado dos Grizzlies. Com uma bela performance, o ala do Memphis manteve a sua equipe na disputa pela vitória durante toda a partida, anotou 36 pontos e também foi um dos protagonistas do confronto. O revés em casa deixou a franquia no sexto posto do Oeste.

JOKIC BATE RECORDE

Em outro jogo da rodada da noite desta terça-feira, o Minnesota Timberwolves precisou de uma prorrogação dupla para derrotar o Denver Nuggets por 140 a 139 na Ball Arena. Com dois lances livres no estouro do cronômetro, Nickeil Alexander-Walker decidiu o confronto.

O destaque, no entanto, ficou por conta de Nikola Jokic. O pivô dos Nuggets teve uma performance de 61 pontos, a melhor da carreira. Sua sequência de pontuação foi a maior de um jogador na NBA nesta temporada. Ele também teve 10 rebotes e 10 assistências, marcando o terceiro "triple-double".

Tamanho desempenho fez o técnico Michael Malone exaltar a sua atuação ao final do confronto. "O cara é o Superman. Ele está em outro nível. Poucos jogadores conseguem fazer o que ele executa", afirmou.

O revés não chega a comprometer a franquia de Denver na classificação. Com 47 vitórias, a equipe figura no terceiro lugar do lado Oeste, atrás do vice-líder Houston Rockets. Já os Wolves deram um passo importante para buscar uma vaga direta nos playoffs e aparecem em sétimo na mesma Conferência.

Confira os resultados desta terça-feira:

Atlanta Hawks 113 x 127 Portland Trail Blazers

New York Knicks105 x 91 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 133 x 123 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 105 x 116 Orlando Magic

Chicago Bulls 137 x 118 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 125 x 134 Golden State Warriors

Denver Nuggets 139 x 140 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Washington Wizards x Sacramento Kings

Boston Celtics x Miami Heat

Houston Rockets x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons