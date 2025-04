Produção industrial cai 0,1% em fevereiro e chega ao quinto mês sem crescimento

Indústria brasileira apresentou um crescimento de 1,5% na produção, em comparação com fevereiro do ano passado.

A produção da indústria brasileira variou -0,1% em fevereiro deste ano em relação a janeiro. A Pesquisa Industrial Mensal (PIM) foi divulgada nesta terça-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, a indústria apresentou um crescimento de 1,5% na produção em comparação com fevereiro do ano passado.