O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Alexandre Kohls e seu novo bar, o Epec, que abre nesta sexta-feira, na Cidade Baixa. André Ávila / Agencia RBS

Com 22 anos de história, o tradicionalíssimo Bar do Alexandre, localizado no Menino Deus, em Porto Alegre, ganhará uma extensão a partir desta sexta-feira (16). Trata-se do Epec, o Espaço para Produções de Eventos Culturais, que será inaugurado no bairro Cidade Baixa.

O novo estabelecimento também ficará localizado em uma esquina, onde três vias se encontram: a Rua Miguel Teixeira — onde é a entrada do espaço para eventos, no número 189 — com a Rua Baronesa do Gravataí com a Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto. O terreno tem 338m², com 60m² de espaço contruído.

O local, que já foi até um posto de combustíveis e, por último, apresentava shows de samba, será o reduto dos eventos especiais do Bar do Alexandre. Assim, suprirá uma demanda que o estabelecimento original tinha — com propostas para receber, por exemplo, lançamentos de livros, estreias de filmes, recitais de poesia e, até mesmo, campeonatos de futebol de botão.

O elogiado projeto Música na Calçada, que reúne importantes nomes da cena gaúcha no Bar do Alexandre e que tem 100% do couvert destinado aos artistas, também passa para o Epec. O motivo, segundo Claudio Alexandre da Silva Kohls, 50 anos, proprietário do empreendimento, foram as mudanças no entorno.

— Com a abertura de comércios ao redor, começou a desconfigurar um pouco a nossa ideia inicial, que era de ser um lugar mais tranquilo, com valorização dos músicos. E como isso estava começando a prejudicar, a gente vai para outro lado — explica Kohls.

O Epec será destinado para shows e eventos especiais. André Ávila / Agencia RBS

Proposta

Inicialmente, no Epec, os shows devem acontecer nas sextas-feiras, mas a ideia é que nas quintas e nos sábados a casa também ofereça atrações, inclusive com um dia dedicado para samba e chorinho. A inauguração do espaço contará com uma grande apresentação, encabeçada por Gustavo Telles & Os Escolhidos — com Murilo Moura, Maurício Chaise e Edu Meirelles.

O bar vai abrir oficialmente as suas portas a partir das 17h desta sexta, com os shows rolando das 19h às 22h — horário que deve ser fixo, com o local fechando meia-noite. O couvert de R$ 20 é repassado integralmente aos músicos e demais profissionais envolvidos na produção dos espetáculos.

Entre as participações especiais da inauguração, estão nomes como Carlinhos Carneiro, Adriana Deffenti, Júlio Reny, King Jim, Alemão Jeff, Ale Ravanello, Nicola Spolidoro, Fabinho Magic Boy, Lila Borges, Yanto Laitano, Naddo Pontes, Oly Jr, Chaise Brothers e Baby Paloma.

— Eu parei de servir almoço, porque já estava de saco cheio. Foram muitos anos fazendo isso. Agora, amadureci e estou dedicando a minha energia para esse outro espaço, que é o que eu gosto mais de fazer no momento. Cheguei aos meus 50 anos e resolvi dar um cavalinho de pau na minha vida aí, mudar — comenta Kohls.

A fachada do bar conta com desenhos; o terreno conta come 338m², sendo 60m² de espaço construído. André Ávila / Agencia RBS

Simultâneos

A escolha pelo novo endereço se deu por conta das similaridades com a ideia original do Bar do Alexandre, ficando também em uma esquina, "mais isolado" e com espaço aberto para realização dos eventos. E, por sinal, o empreendimento está aberto a receber propostas de parcerias.

Já o Bar do Alexandre original, que fica na Rua Saldanha Marinho, 120, no Menino Deus, seguirá funcionando normalmente, com apresentações mais intimistas, com voz e violão. Os grandes eventos, migrarão para o Epec.