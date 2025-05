Ospa celebra Erico Verissimo em concerto com composição inédita

Em 2025, quando se completa 120 anos do nascimento do icônico Erico Verissimo, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) celebra o autor gaúcho com o concerto Noite de Vento. A apresentação será nesta sexta-feira (16), às 20h, no complexo Cultural da Ospa (Avenida Borges de Medeiros, 1501 - Praia de Belas), em Porto Alegre.