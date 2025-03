Nesta segunda-feira (24), um dia depois de um recital com a pianista Simone Leitão, o Theatro São Pedro será fechado para reformas. A previsão é que as obras durem, pelo menos, um ano e três meses.

Será a maior intervenção no histórico prédio localizado no centro de Porto Alegre desde a grande reforma comandada por Eva Sopher entre 1973 e 1984, período em que ficou fechado. A nova obra custará R$ 22 milhões, financiados pelo governo estadual.

Com 166 anos de atividade, o segundo teatro mais antigo do Rio Grande do Sul (depois do Sete de Abril, em Pelotas) passará por reformas estruturais para a implementação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) e de recursos de acessibilidade.

— Hoje, um cadeirante consegue entrar tranquilamente no São Pedro, mas precisa da assistência de alguém. Não tem autonomia — relata Angela Costa, arquiteta da instituição.

Proteção ao patrimônio

As reformas incluem pinturas, troca na rede elétrica, proteções contra incêndio e adaptações para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, como a instalação de rampas e de um elevador.

Desde o ano passado, o teatro já vinha passando por melhorias: o telhado foi substituído, contando com exaustores para fumaça; foi construída uma passarela na lateral do teatro, como rota de fuga e acessibilidade; e o sistema de ar-condicionado foi modernizado.

— Ao longo de 2024, estávamos resolvendo problemas de infiltração do prédio. O teto sofreu algumas manchas e alguns danos pontuais, que serão recuperados agora — explica Angela.

Conforme Antonio Hohlfeldt, presidente da Fundação Teatro São Pedro, a reforma do prédio segue uma questão legal. Depois do incêndio da boate Kiss, em 2013, houve modificações na legislação de prevenção. O incêndio do Museu Nacional, em 2018, também acendeu o alerta para a preservação de patrimônios culturais no país.

— Por ser um prédio do século 19, o teatro não está de acordo com essa legislação (Lei Kiss, de 2017). O projeto original não levava em conta questões que hoje são importantes, como a acessibilidade — explica Hohlfeldt. — Nesse sentido, a reforma é fundamental para a integridade do teatro, dos espectadores e dos artistas.

Chega um novo teatro

A partir da semana que vem, a programação que ocorreria no São Pedro será absorvida pelo Teatro Simões Lopes Neto, que tem inauguração marcada para o dia 27 de março, em evento para convidados. O novo palco está localizado no Multipalco Eva Sopher, ao lado do teatro histórico.

Conforme Gabriela Munhoz, diretora artística da Fundação Theatro São Pedro, a reforma é motivo para a classe artística e a sociedade celebrarem:

— É importante fazermos um exercício de que essa entrega trará um teatro muito melhor, mais atualizado e acessível.

Principais itens da reforma

Elevador para cadeirantes

Remoção total da escada de madeira que leva ao Foyer Nobre, remoção parcial da laje e execução de nova estrutura no Memorial do Theatro São Pedro para a instalação de escada metálica e elevador para pessoas com deficiência (PCDs) ou mobilidade reduzida entre os pavimentos subsolo (Memorial), nível térreo (chapelaria) e Foyer Nobre (café).

Banheiros

As entradas dos banheiros serão alteradas para ter acessibilidade. Haverá a substituição de instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, louças, revestimentos, metais e equipamentos.

Poltronas

As poltronas da plateia serão restauradas, recebendo tecido antichama, preservando as estampas e cores atuais.

Serão reformadas e adaptadas 12 poltronas para permitir o acesso universal de pessoas. Também serão reservados quatro espaços para PCDs.

Cadeiras

Substituição das cadeiras dos camarotes e galerias por assentos mais confortáveis, com apoio para braços em madeira, espuma e tecido antichama.

Camarins

Renovação de todos os camarins, incluindo layout de iluminação dos espelhos, sistema de ventilação, novas instalações elétricas, hidrossanitárias e mobiliário.

Forro

No forro da sala de espetáculos, será realizada a restauração da obra de Léo Dexheimer, Plínio Bernhardt, Danúbio Gonçalves e Carlos Mancuso. Também haverá limpeza e pintura com proteção antichama dos forros decorados do térreo, chapelaria, cafeteria e Foyer Nobre.

Lustre

Serão realizadas limpeza e manutenção, além de um projeto de motorização. Hoje, para baixar o lustre para limpeza, são necessárias três pessoas.

Iluminação externa

A iluminação do teatro será feita nas quatro faces, e haverá projetores led. Será possível mudar as cores do prédio conforme o evento que ocorrer. Serão valorizados os elementos na fachada do local.

Calçada

Na frente do prédio, será executada uma nova pavimentação com paralelepípedo.

Revestimento

Substituição de todos os carpetes do teatro por novos com material antichama, preservando a cor e o padrão.

Programação de despedida

Desta sexta-feira (21) a domingo (23), o Theatro São Pedro receberá uma programação de encerramento com a curadoria de Gabriela Munhoz.

Na sexta, Claus e Vanessa repassam 25 anos de carreira, com participação especial do projeto Crianças da Nossa Casa. Sábado (22) será a vez do espetáculo Meretrizes, da diretora Camila Bauer, com Liane Venturella e Catarina Domenici.

Por fim, a pianista Simone Leitão promoverá no domingo um recital em comemoração aos 75 anos do primeiro concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), realizado no Theatro São Pedro em 23 de março de 1950.

Outras informações sobre ingressos estão disponíveis no site do teatro.