8 de janeiro: por que sou contra a anistia

Foram cenas deploráveis. Naquele 8 de janeiro de 2023, o país parou para assistir a uma multidão insana invadir as sedes dos três poderes, em Brasília. A destruição do patrimônio público , como saberíamos mais tarde, poderia ter descambado para algo bem pior: assassinatos, golpe de Estado, autoritarismo.

Muitos dos envolvidos, é verdade, entraram na onda golpista sem compreender a gravidade de seus atos. Foram massa de manobra , enganados por fake news e discursos populistas. Acabaram presos e, ainda que possam ser chamados de ingênuos, também passaram dos limites. Muitos depredaram bens públicos, incitaram o golpe e foram, no mínimo, coniventes com a violência.

À época, a decisão foi resultado de uma longa negociação, tecida para viabilizar o fim do regime militar. Só assim foi possível pavimentar o caminho para a redemocratização.

O tempo mostrou que a decisão de perdoar os crimes da época não foi boa para o país, porque, no fundo, nunca ajustamos as contas com o passado. O sentimento de impunidade reverbera até hoje e dá margem a quem acha que fazer apologia a ditaduras não é crime.