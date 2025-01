Dois anos depois dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, 371 envolvidos estão condenados

Neste 8 de janeiro se completam dois anos desde que uma multidão disposta a derrubar o governo do recém-empossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e depredou as sedes dos três poderes, em Brasília. Foi a maior onda de distúrbios políticos em 60 anos no país e terminou com a prisão de 1,9 mil envolvidos — parte deles flagrada dentro dos prédios que eram depredados e os demais acampados em frente a quartéis, apelando pela derrubada do governo pelos militares. Ao todo, 1.552 pessoas se tornaram rés pelos atos antidemocráticos e 371 foram condenadas. Os processos contra os demais continuam.