O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta semana mais 41 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A maioria dos réus foi sentenciada pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Entre as sentenciadas está uma gaúcha, Jaqueline Konrad, 38 anos, primeira mulher do Rio Grande do Sul a ser julgada pelos distúrbios que envolveram invasão e depredação de prédios públicos naquela data.